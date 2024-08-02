Важлива місія: «Антитіла» відвідають США в межах проєкту «Culture vs War»

З 7 до 22 вересня український гурт «Антитіла» проведе низку зустрічей у США в межах проєкту «Culture vs War». Це вже другий етап цього міжнародного проєкту за участі гурту. Перший відбувся у травні-червні цього року в трьох містах Великої Британії, де «Антитіла» та партнери зібрали понад 2,5 мільйона гривень на потреби ГУР.

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«Коли „Антитіла“ вивели з передової, перед нами було поставлене чітке завдання — доносити до світової спільноти через усі можливі джерела правду про війну, акумулювати ресурси для закриття потреб Сил оборони, а також через музику, інтерв"ю привертати увагу до боротьби українського народу проти окупантів», — прокоментував поїздку до Америки лідер гурту Тарас Тополя.

За його словами, гурт понад рік цим займається та завдяки підтримці тисяч українців та іноземців по всьому світу зібрано понад 2 мільйони доларів на різні потреби ЗСУ.

«Тож наші благодійні творчі вечори — це не лише спілкування та музика, а й конкретна користь у вигляді підтримки Сил оборони України», — додав Тополя.

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Подія містить показ короткометражного фільму «Culture vs War», перформанс та відверту розмову з учасниками гурту «Антитіла» у форматі питань-відповідей. Порушуватимуться теми героїчної боротьби українського народу, майбутнього України, повернення військовополонених, музичної діяльності та військової служби гурту «Антитіла», а також інші питання, які зацікавлять відвідувачів.

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Графік зустрічей: 7 вересня — Філадельфія, 8 вересня — Нью Йорк, 13 вересня — Бостон, 14 вересня — Чикаго, 21 вересня — Міннеаполіс, 22 вересня — Вашингтон.

Проєкт «Culture vs War» ініційовано Асоціацією «Дивись українське!» у квітні 2022 року задля фіксації та донесення правдивої інформації про війну рф проти України через історії боротьби знаних митців.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що день народження гурту «Антитіла» та водночас його фронтмена Тараса Тополі музиканти провели у польському місті Жешув, де представляли Україну на фестивалі Wschod Kultury.

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