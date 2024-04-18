Квитки можна не здавати: Тарас Тополя прокоментував проведення обіцяного концерту в Криму

Поки Олена Тополя освоює вогнепальну зброю, її чоловік, фронтмен гурту «Антитіла» Тарас був змушений коментувати ситуацію з концертом в Криму, який він обіцяв провести 23 серпня 2024 року на стадіоні «Авангард», і квитки на який можна придбати онлайн.

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Про це Тарас заявив у зверненні до українців.

Певно, через складну ситуацію на фронті та затримку пакета військової та фінансової допомоги від наших міжнародних партнерів, лідер гурту, як і більшість українців не надто сильно вірить у те, що нам вдасться перемогти окупантів до найближчого Дня незалежності.

Водночас він запевнив шанувальників, що концерт у звільненому, українському Криму обов'язково відбудеться.

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«Цей концерт обов'язково відбудеться. Лише за ранок сьогодні вже плюс 200 квитків на цей концерт. І цей концерт станеться. „Укрзалізниця“ запустить потяг на Сімферополь», — заявив музикант.

Але артист припускає, що запланований у Ялті концерт може бути перенесений з 23 серпня 2024 року на іншу дату. Співак впевнений у тому, що нашим захисникам вдасться вигнати з України окупантів і ми знову зможемо заспівати пісні на мальовничих узбережжях Кримських гір.

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«Єдиний нюанс — він може статися трішки іншою датою, але Крим буде українським, і в Ялті на стадіоні зберуться українці, для того щоб поспівати українських пісень під жовто-синім прапором. Усе буде Україна. Слава Україні!» — заявив Тополя.

Нагадаємо, фронтмен гурту «Антитіла» Тарас Тополя разом з колегами у перші дні повномасштабного вторгнення росії в Україну пішов у добровольці.

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В інтерв’ю «ФАКТАМ» артист розказав про досвід на передовій та вплив війни на творчість.

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