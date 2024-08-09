Окупанти потужно накрили вогнем Куп'янськ та Селидове: є жертви та руйнування (фото)

У ніч проти на 9 серпня російські окупанти знов атакували Україну ударними БпЛА — «Шахеди» запускалися із району Приморсько-Ахтарська (рф).

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«Радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та супроводжено 27 ударних безпілотників. В результаті протиповітряного бою усі ворожі БпЛА збито мобільними вогневими групами Сил оборони України, зенітними ракетними підрозділами та засобами РЕБ Повітряних Сил у Київській, Полтавській, Сумській, Миколаївській, Херсонській, Донецькій та Дніпропетровській областях», — повідомив командувач ПС ВСУ Микола Олещук.

Тим часом очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки ворожих ударів по регіону. Так, ранком в селі Слобожанське Липецької громади внаслідок обстрілу був поранений 46-річний чоловік.

Фото зі сторінки О.Синєгубова

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Близько 2:30 в Золочіві Богодухівського району, по якому били з РСЗВ, були пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, газові мережі. Також вночі в смт Борова Ізюмського району зруйнований один приватний будинок, пошкоджено 3 приватні будинки та один двоповерховий багатоквартирний будинок.

Фото зі сторінки О.Синєгубова

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Також ворог бив по Куп’янську та прилеглим населенним пунктам, де, за даними ДСНС, 3 людини постраждали під час нічного ворожого масованого реактивного удару по житловим кварталам.

Фото ДСНС

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Фото ДСНС

Було пошкоджено багатоповерхівки, приватні домоволодіння та об'єкти торгівлі. Рятувальники працювали під постійними ворожими обстрілами.

Фото ДСНС

Фото ДСНС

Вночі протиповітряна оборона збила два «шахеди» на Дніпропетровщині. За інформацією керівника обласної ВА Сергія Лисака, напередодні увечорі та ранком 9 серпня ворог атакував Нікопольщину майже півтора десятка разів.

«Від російського терору потерпали районний центр, Мирівська, Марганецька і Покровська громади. По населеним пунктам агресор застосував артилерію та дрони-камікадзе. Понівечена інфраструктура. Люди не постраждали», — додав він.

Такожа напередодні ворог потужно вдарив по Селідовому, що на Донеччині. Очільник обласної ВА Вадим Філашкін повідомляв про двох загиблих та 11 поранених, серед яких дитина 2019 року народження.

Фото зі сторінки В. Філашкіна

В місті було пошкоджено 20 багатоповерхівок, 6 адмінбудівель та 3 підприємства.

В Офісі генпрокурора уточнили, що окупаційні війська рф атакували Селидове, ймовірно, застосувавши «ФАБ-500».

Фото прокуратури

«Під час авіаудару по житловому кварталу дістали тілесні ушкодження, несумісні з життям, двоє чоловіків. Щонайменше 11 громадян: п’ятеро жінок та п’ятеро чоловіків, а також 4-річна дитина травмовані. Постраждалих з мінно-вибуховими травмами та осколковими пораненнями ушпиталено. Їм надається кваліфікована медична допомога», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що напередодні загарбники били по Україні балістикою, авіаційними ракетами та дронами-камікадзе. ПВО вдалося збити дві авіаційні ракети та всі «шахеди».

Фото зі сторінки О. Синєгубова

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