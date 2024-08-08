Загарбники обстріляли Костянтинівку, є загиблі

В четвер, 8 серпня, російські окупанти, які ведуть наступ на Покровському напрямку і прагнуть вийти на адміністративні кордони Донецької області, обстріляли місто Костянтинівка на Донеччині.

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Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

«Дві людини загинули внаслідок обстрілу Костянтинівки», — розповів він.

Окупанти поцілили у приватний сектор.

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За попередньою інформацією, ворог використав артилерією.



Зазначимо, що російські війська постійно обстрілюють Костянтинівку на Донеччині. Наприклад, у червні росіяни завдали авіаудару по Костянтинівці. Поцілили по житловому мікрорайону, постраждали п'ятеро людей. Крім того, у квітні рф теж била по Костянтинівці. Тоді одна людина загинула, ще двоє постраждали.

Також нагадаємо про наслідки масштабного обстрілу території України вночі 8 серпня, для якого ворог задіяв дарив дві балістичні ракети «Іскандер-М» (їх випустили по Харківській області з Бєлгородської), дві керовані авіаційні ракети Х-59 (були випущені з повітряного простору над акваторією Азовського моря) та чотири ударних БПЛА типу Shahed (з напрямку Єйська).

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Фото Донецької ОВА

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