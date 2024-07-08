У Покровську є загиблі внаслідок ракетного удару росіян (фото)

Росіяни, які завдали потужного ракетного удару по Україні 8 липня, били й по Донеччині. Там, як і у Кривому Розі під ударом опинилося промислове підприємство.

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«Щонайменше 3 людини загинули у Покровську — такі попередні наслідки ранкового удару. Покровська громада стала однією з жертв масованої ракетної атаки, яку росіяни здійснили сьогодні зранку по всій країні. Наразі є інформація про влучання у підприємство — саме на його території загинули троє чоловіків», — повідомив керівник обласної ОВА Вадим Філашкін.

Фото зі сторінки В. Філашкіна

Фото зі сторінки В. Філашкіна

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Під вогнем опинилися і інші громади Донеччини. Наразі інформація про постраждалих та пошкодження звідти не надходила.

Тим часом в МВС зазначили, що станом на цю мить відомо про 7 загиблих та 25 постраждалих внаслідок атаки по Києву.

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«Також росіяни завдали удару по Дніпру, Кривому Рогу, Донеччині. Загалом внаслідок ранкової атаки рф по Україні загинуло близько 20 людей, близько півсотні — поранено. Рятувальники, поліцейські, кінологи, вибухотехніки, психологи — усі наші служби із залученням інженерної техніки працюватимуть безперервно, поки не завершать пошуково-рятувальні роботи. Ми вже облаштовуємо пункти психологічної допомоги, працюють групи слідчих, які фіксують ці злочини. Кожен, хто потребує допомоги, може звернутися до будь-якого працівника системи МВС», — зазначив міністр внутнішніх справ Ігор Клименко.

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Загалом ворог під час атаки застосував понад 40 ракет різного типу, у тому числі й аеробалістику.

Фото зі сторінки Вадима Філашкіна

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