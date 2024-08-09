Шипшина «задушить» троянду: чому у королеви саду потрібно обов'язково видаляти дикі пагони

Досвідчені садівники, які раніше розповіли про гірших сусідів троянд, радять видаляти у цих квітів дикі побіги, повідомляє Telegram-канал «Моя дача. Сад и огород».

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Так, садові троянди, які вирощують в розплідниках, прививають культурні сорти на шипшину. Завдяки цьому вони стають більш морозостійкими і краще ростуть. Але іноді підщепа дає дикі побіги, які можуть перерости благородний сорт.

У диких пагонів зазвичай дрібне листя, а у культурної троянди велике листя, число листя: у троянди — 5 листочків; у шипшини — 7−9 листочків, кольором пагона: у троянди втеча червона, темна; у шипшини — блідо-зелений.

Такі пагони треба вирізати біля самого стовбура чи кореня, інакше вони відростуть знову. Для цього біля основи куща обережно відгрібайте землю, оголюючи коріння, і зріжте дикий пагін ножем. Не зробивши цього, або зволікаючи, ви втратите цей сорт троянди, тому що шипшина задушить троянду.

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Раніше «ФАКТИ» писали, навіщо досвідчені квіткарі закопують у горщик із трояндами залізний цвях.

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