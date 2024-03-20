Навіщо досвідчені квітникарі закопують у горщик із трояндами залізний цвях: напрочуд ефективний лайфхак

Досвідчені садівники і городники дуже часто користуються лайфхаками, які допомагають їм мати розкішну ділянку. Зокрема, йдеться про закопування залізного цвяха в горщик, де вони вирощують троянду. Роблять вони це для того, щоб активізувати ріст і цвітіння рослини, пише novyny.live.

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Коли залізний цвях потрапляє до землі, він починає передавати компонент, з якого він складається, ґрунту. Якщо не додавати це до горщика з трояндою, вона не зможе повноцінно розвиватися. До того ж, коли у грунт потрапляє вода, вона змушує залізний цвях іржавіти.

Причому компонент, який входить до складу цього цвяха, виділяється не відразу, а поступово. До того ж, залізо виділяється у тій кількості, яка потрібна для розвитку і цвітіння рослин, щоб вони вийшли неймовірно гарними і пишними.

Якщо ви хочете пришвидшити розвиток троянди, зарийте залізний цвях таким чином, щоб він торкнувся кореневої системи рослини. Таке ж можна сміливо робити і з тими трояндами, які ростуть у вашому саду, але в цьому випадку заліза потрібно більше.

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Завдяки тому, що ви закопаєте старий залізний цвях у горщик з трояндою, вона отримає потрібну кількість добрива. До того ж, цей метод слугує своєрідним «щитом» від хвороб. Ще залізний цвях у горщику допоможе троянді вирости пишною і красивою.

Раніше «ФАКТИ» писали, як правильно обрізати чайні троянди та як краще їх мульчувати.

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Фото: Pixabay

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