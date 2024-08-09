Чемпіонат України з футболу, 2-й тур, 9—12 серпня: результати та відеоогляди матчів, турнірна таблиця

У п'ятницю, 9 серпня, грою під Києвом та поєдинком у Рівному за участю «Динамо», яке зіграло унічию у відборі Ліги чемпіоном із «Рейнджерс», стартував 2-й тур української футбольної прем'єр-ліги.

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Чемпіонат України. 2-й тур

9 серпня (п'ятниця)

«Верес» (Рівне) — «Динамо» (Київ) — 1:2 (Шарай, 62 — Шапаренко, 15, Буяльський, 44). Юніорські склади — 1:1.

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«Динамо»: Нещерет, Тимчик, Михавко, Попов (Біловар, 68), Дубінчак, Андрієвський, Шапаренко (Піхальонок, 46), Буяльський (Лонвейк, 90), Кабаєв (Брагару, 46), Волошин, Супряга (Пономаренко, 83).

«Лівий берег» (Київ) — «Ворскла» (Полтава) — 0:3 (Челядін, 50, Ковталюк, 68, М'якушко, 90+3). Юніорські склади — 2:1.

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У 2-му турі української прем'єр-ліги також зіграють: 10 серпня — «Чорноморець» — «Зоря» (15:30), «Колос» — «Інгулець» (18:00); 11 серпня — «Оболонь» — «Рух» (13:00), «Карпати» — «Кривбас» (15:30), «Шахтар» — «Полісся» (18:00); 12 серпня — ЛНЗ — «Олександрія» (15:30).

Становище команд:

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1. «Шахтар» — 3 очки (1 матч);

2. «Динамо» — 3 (1);

3. «Зоря» — 3 (1);

4. «Кривбас» — 3 (1);

5. ЛНЗ — 3 (1);

6. «Ворскла» — 3 (2);

7. «Колос» — 1 (1);

8. «Оболонь» — 1 (1);

9. «Карпати» — 1 (1);

10. «Верес» — 1 (2);

11. «Олександрія» — 0 (0);

12. «Полісся» — 0 (0);

13. «Рух» — 0 (0);

14. «Інгулець» — 0 (1);

15. «Чорноморець» — 0 (1);

16. «Лівий берег» — 0 (2).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» дізналося можливого суперника в останньому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.

Фото ФК «Верес»

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