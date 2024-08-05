Жеребкування Ліги чемпіонів: «Динамо» дізналося останнього суперника на шляху до основного раунду

У понеділок, 5 серпня, у Будинку європейського футболу у Ньоні (Швейцарія) відбулося жеребкування пар раунду плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів. Свого останнього суперника на шляху до основного раунду турніру дізналося київське «Динамо», яке знищило за сумою двох зустрічей сербський «Партизан» (6:2 у Любліні та 3:0 у Белграді).

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У разі, якщо підопічні Олександра Шовковського пройдуть у третьому раунді кваліфікації ЛЧ віцечемпіона Шотландії «Рейнджерс» (6 серпня у Любліні та 13 серпня у Глазго), вони зіграють із переможцем пари «Зальцбург» (Австрія) — «Твенте» (Нідерланди).

Перший поєдинок «біло-сині» проведуть 20 чи 21 серпня на своєму полі, матч у відповідь — 27 чи 28 серпня у гостях.

Іншу пару раунду плей-оф кваліфікації ЛЧ на «шляху представників ліг» сформували: «Лілль» (Франція) / «Фенербахче» (Туреччина) — «Славія» (Чехія) / «Уніон Сент-Жиллуаз» (Бельгія).

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А ось на «шляху чемпіонів» у раунді плей-оф ЛЧ зіграють:

«Динамо» (Хорватія) — «Карабах» (Азербайджан) / «Лудогорець» (Болгарія)

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«Мідтьюлланд» (Данія) / «Ференцварош» (Угорщина) — «Слован» (Словаччина) / АПОЕЛ (Кіпр)

«Янг Бойз» (Швейцарія) — «Галатасарай» (Туреччина)

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«Ягеллонія» (Польща) / «Буде Глімт» (Норвегія) — «Црвена Звезда» (Сербія)

«Мальме» (Швеція) / ПАОК (Греція) — «Спарта» (Чехія) / ФКСБ (Румунія)

Якщо ж динамівцям не вдасться впоратися з «Рейнджерс», то вони безпосередньо потраплять до основного етапу Ліги Європи (жеребкування — 30 серпня).

Як відомо, чемпіон України «Шахтар» безпосередньо пробився до основної сітки оновленої Ліги чемпіонів, в якій цього сезону вперше виступлять 36 команд (замість групового турніру кожен клуб проведе вісім матчів з різними суперниками — по чотири будинки та в гостях).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися в прямому ефірі поєдинок кваліфікації Ліги чемпіонів «Динамо» — «Рейнджерс».

Фото ФК «Динамо»

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