Три Klavdia Petrivna відразу: відома співачка вперше показала себе?

Здається, глядачі приблизились до розгадки того, хто стоїть за таємничою співачкою Klavdia Petrivna, яка вже більше року зберігає анонімність, незважаючи на те, що пісні «Знайди мене» «Я тобі брехала» та інші стали справжніми хітами.

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Вчора вийшов кліп «Їде дах», в якому з'явилися відразу три дівчини, яких вважають виконавицею, що може грати роль співачки: Маша Кондратенко, яка забирала нагороду за Клавдію Петрівну, справжню зірку в новому закритому образі та ймовірну співачку без гриму та капелюха.

За сюжетом відео спочатку в центрі уваги перебуває Маша Кондратенко. Згодом на відео з'являється й сама загадкова артистка. Всі інші герої ролика були просто приголомшені, що нарешті її побачили. Звичайно, вона постала в капелюсі та нібито приховувала обличчя.

Також в кліпі засвітилася Соломія Опришко, яку довгий час вважають виконавицею пісень Klavdia Petrivna. У кліпі на пісню «Їде дах» Соломія спочатку сиділа з іншими персонажами на дивані та дивилася телевізор. Поки співала свою партію Кондратенко, Опришко весь час була присутньою. Однак, тільки-но з'явилася Klavdia Petrivna, Соломія зникла.

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Користувачі Мережі переконані, що справжня Klavdia Petrivna таким чином нарешті показалася без сценічного образу та повністю засвітила обличчя. На їхню думку, аби Соломія була б не загадковою співачкою, то просто б не зникла, коли вона почала виконувати свою партію.

Втім, можливо, що це нова хитрість від продюсерів артистки, які намагаються ще більше заплутати глядачів.

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Нагадаємо, нещодавно Klavdia Petrivna привідкрила обличчя в авторські передачі Тіни Кароль. Тоді її фани принаймні зрозуміли, що вона є блондинкою.



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