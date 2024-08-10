Був заброньований, а став військовим: адвокатка пояснила, як уникнути подібної ситуації

Події останніх тижнів показують, що чоловікам не тільки неможливо отримати бронь від мобілізації без паперового військового квитка, але й заброньованим можна раптом опинитись на фронті.

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Про те, що, за певних умов, представники ТЦК та СП можуть мобілізувати чоловіків, які були заброньовані за критично важливими підприємствами, розповіла ТСН.ua адвокатка Таміла Алексик.

За словами юристки, така проблема дійсно існує, і стала дуже актуальною, саме коли встановили двомісячний термін для оновлення облікових даних — від 16 травня по 16 липня.

«Мій клієнт був заброньований підприємством, але коли поїхав у відрядження до Львівської області, там його зупинили працівники ТЦК, і оскільки даних щодо бронювання чоловіка у спеціальному обліку не було, його доправили до військкомату. Там він дуже швидко пройшов ВЛК і його оформили до військової частини», — розповідає Таміла Алексик.

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Вона додає, що пізніше працівника-новобранця забрав керівник підприємства на підставі наявного у нього бронювання. Але у чоловіка тепер є проблема, бо він вже отримав статус військовослужбовця — відповідно за СЗЧ (самовільне залишення частини) проти нього відкрито кримінальне провадження.

Адвокатка пояснила, що всі заброньовані громадяни мають перебувати на спецобліку, а інформація про них повинна з’являтися у системі «Оберіг».

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«Усі заброньовані громадяни мають перебувати на спеціальному обліку, але з якихось невідомих причин туди потрапляють не всі. Таке часто траплялося на початку війни, а зараз таких випадків побільшало. Тобто, коли є список заброньованих працівників за певним підприємством, але до ТЦК цей список, затверджений та погоджений на рівні Міноборони, з якихось причин не передали і на спецобліку людей зі списку немає», — розповіла Таміла Алексик.

Юристка зазначила, що громадянам потрібно керуватися правилами військового обліку, які затверджені Кабміном. Головне — у випадку зміни військово-облікових даних, сам військовозобов’язаний повинен повідомити про це ТЦК та СП.

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«Тобто, якщо особа заброньована та має відповідні підтверджуючі документи, вона повинна протягом 7 днів надати цю інформацію до ТЦК і написати відповідну заяву», — пояснила Алексик.

За її словами, найкращий варіант — зробити це самостійно, відвідавши військкомат, бо в системі спецобліку є недоліки та збої.

«Тому і виходить, що військовозобов’язаний законно заброньований підприємством, а дані про нього у системі відсутні. Такий чоловік може йти зранку на роботу, а його зупиняють працівники ТЦК. Якщо у громадянина немає документів підтверджуючих бронювання, то може дійти до того, що його завезуть до військкомату та швидко оформлять до військової частини. Такі ситуації, на жаль, трапляються часто», — зазначає адвокатка.

Якщо дійде до того, що заброньований чоловік вже потрапив до військової частини, тоді його адвокату потрібно буде доводити, що людину забрали до ТЦК незаконно, а також незаконно оформили до військової частини. Це дуже виснажливий процес.

«У досудовому порядку, нічого вирішити, на жаль, не можна, бо людина вже оформлена як військовослужбовець, це, до речі, добре знають у ТЦК. Навіть якщо чоловік принесе документи про те, що він був заброньований, він не зможе залишити військову частину. А якщо зробить це самовільно — отримає кримінальне провадження», — зазначає Таміла Алексик.

Адвокатка підтверджує, що суди відмовляють позивачам, які мали бронювання і були мобілізовані, бо керуються вже згаданим положенням про те, що військовозобов’язаний має самостійно повідомити ТЦК про своє бронювання, до того, як набуде статусу військовослужбовця.

Саме тому адвокатка радить самостійно повідомляти ТЦК та СП про зміну персональних даних.

«Якщо у людини є документ про бронювання, то варто надати його особисто до ТЦК, де дані гарантовано вносять до системи спецобліку. Також за працівника це можуть зробити представники його підприємства, але варто перевірити, чи дійсно усе виконано належним чином», — пояснила Таміла Алексик.

До речі, якщо не повідомити ТЦК про наявність бронювання за 7 днів, то є ризик отримати протокол за порушення мобілізаційного законодавства і відповідний штраф (від 17000 до 25 500 грн.)

«Якщо людина не зможе прийти до ТЦК самостійно, то є варіант відправити документи про бронювання поштою або кур’єром — рекомендованим листом з описом. Головне, щоб була відмітка про те, що документи надані у семиденний строк, аби уникнути адміністративної відповідальності. Все це гарантовано отримають у ТЦК, а людині потрібно буде лише туди прийти, щоб отримати від них відповідь», — підсумувала Таміла Алексик.

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