Без паперового військового квитка отримати бронь від мобілізації не вийде: пояснюють юристи

Нові правила мобілізації та бронювання в Україні вимагають наявність паперових військово-облікових документів, дані яких подаються до органу бронювання.

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А електронні військово-облікові документи (ВОД), надані ЦНАП, не підходять для цієї мети, повідомляють novyny.pro, посилаючись на адвоката Вячеслава Кирду.

Адвокат зазнчив, що військове звання та військово-обліковий статус необхідні для бронювання. Ці процедури неможливо здійснити без звернення до ТЦК та СП.

У відповідності до урядової постанови, яка регулює порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, резервісти та військовозобов'язані, які отримали мобілізаційні розпорядження, призиваються на службу за результатами раніше пройдених медичних оглядів. Особи, які не проходили медичний огляд або строк дії рішення про придатність до військової служби закінчився, направляються на військово-лікарську комісію. Громадяни, які уточнили свої облікові дані після оголошення мобілізації, не направляються на медичний огляд.

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Відстрочка від призову у зв'язку з бронюванням та іншими підставами не передбачає направлення на військово-лікарську комісію. Для бронювання необхідно мати військовий квиток. Спочатку потрібно подати заяву на ім'я комісара ТЦК про його видачу, мати з собою кольорову фотокартку та документи про освіту. До ТЦК краще йти з гарантійним листом від підприємства, в якому має бути зазначено, що ви будете заброньовані після виготовлення квитка. Лист можна направити поштою, телеграмою або особисто зареєструвати у канцелярії ТЦК.

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Нагадаємо, що у Верховній Раді зареєстровано кілька проєктів законів щодо «економічного бронювання». Можливості для роботодавців «викупати» співробітників були неоднознчно сприйняті в суспільстві.

Фото з відкритих джерел

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