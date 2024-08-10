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Політика

Порошенко організував бронювання від армії своєму адвокату

11:39 10 серпня 2024
Порошенка та Новіков

Особистий адвокат експрезидента Петра Порошенка Ілля Новіков отримав бронювання від мобілізації через агрофірму свого роботодавця.

Про це пише телеграм-канал «ПолітБавовна».

«Порошенком було організовано і успішно реалізовано операцію „ухилянт“ для відомого російського адвоката Іллі Новікова, який, за нашими даними, отримав українське громадянство», — йдеться в повідомленні.

Як стверджує канал, у травні-червні 2024 року Новіков був оформлений на роботу на вінницький агрокомплекс «Зоря Поділля», який займається вирощуванням та перероблюванням цукрових буряків.

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Агрофірма була заснована «Укрпромінвест-Агро», власниками якого є сім'я Порошенко. І вона активно подає списки на бронювання співробітників.

Нагадаємо, Новіков був адвокатом 1-го номера списку «Батьківщини» Надії Савченко, а з 2019-го — особистим адвокатом Порошенка, зокрема й у справі про державну зраду, яку розслідує ДБР.

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Нагадаємо, Порошенко просуває закон про виїзд за кордон депутатів та чиновників, щоб ті могли відвідувати свої родини у Європі.

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