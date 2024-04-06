Лідер фракції ЄС Петро Порошенко разом з 11 іншими чинними та колишніми нардепами IX скликання увійшов у список підозрюваних у злочинах проти нацбезпеки, зокрема і у держзраді, повідомляє Рух «Чесно».



Разом із Порошенко до списку підозрюваних у злочинах проти нацбезпеки увійшли: Ілля Кива, Нестор Шуфрич, Олексій Ковальов, Олександр Дубінський, Андрій Деркач, Віктор Медведчук, Олег Волошин, Тарас Козак, Ренат Кузьмін, Олександр Пономарьов, Вадим Рабінович.



«За підрахунками Руху ЧЕСНО, 12 нардепів IX скликання мають підозри у злочинах проти нацбезпеки. Найбільше серед них — представники забороненої проросійської партії ОПЗЖ, але також підозри мають двоє обранців від „Слуги народу“ і самовисуванець Андрій Деркач. Крім того, п’ятий президент і лідер партії ЄС Петро Порошенко підозрюється в державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації у справі про постачання вугілля з окупованого Донбасу», — йдеться в статті на сайті руху «Чесно».

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В матеріалі зазначається, що Порошенко отримав підозру у так званій вугільній справі.



«За версією слідства, у 2014−2015 роках вони разом із Медведчуком організували купівлю вугілля на держшахтах Донеччини та Луганщини, коли ці підприємства були під контролем російських терористів. У лютому 2024 року ДБР завершило досудове розслідування щодо Порошенка», — розповідається у статті.



Окрім держзради, Петро Порошенко проходить ще по 130 кримінальним провадженням. Так, за показами Медведчука, в 2016 році до нього звернувся на той час Президент Порошенко з проханням допомогти привласнити нафтопровід, враховуючи контакти Медведчука з керівництвом російської федерації. Як зізнався Медведчук, Порошенко вирішував всі адміністративні питання по незаконному привласненню труби: суди, прокуратура, АМКУ, ФДМ приймали рішення, необхідні для особистих інтересів Порошенка. За словами експертів такими діями Порошенко наніс збитків державі у розмірі $ 210 млн.

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