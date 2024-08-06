Порошенко просуває закон про виїзд за кордон депутатів та чиновників, щоб ті могли відвідувати свої родини у Європі, — Олещук

Експерт назвав причини, чому лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко, якого свого часу не випустили в Польщу, вніс до ВР законопроєкт, який дозволяє нардепам та чиновникам вільно виїздити за кордон. На думку Петра Олещука, головна причина ініціативи Порошенка — побутова. Адже він отримає можливість відвідувати своїх військовозобов’язаних синів у Лондоні. Також це дасть можливість подорожувати депутатам, чиновникам, прокурорам і суддям.

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«Він (Порошенко — Авт.) хоче бачитися зі своїми військовозобов’язаними синами, які перед самим початком повномасштабного вторгнення втекли з України. Хочуть бачитися зі своїми рідними і решта фракції Петра Порошенка. Нардепи від „Євросолідарності“ за час перебування в Раді обзавелися віллами та котеджами на курортах Європи. Їх родини та їх діти живуть та навчаються в кращих вузах найбагатших країн ЄС», — цитує «Реаліст» політичного експерта, який наголошує, що саме тому під цією ініціативою підписалась уся фракція «Євросолідарності».

Також, за словами Олещука, цим законом Порошенко хоче «задобрити» деякі інші суспільні категорії, яким пропонується вільний виїзд за кордон.

«Депутати та чиновники, судді та прокурори також будуть дуже вдячні нардепу. Адже вони зможуть пересиджувати обстріли та відключення світла не у своїх домівках, як всі українці, а за кордоном. А там немає сирен, вибухів та завжди працюють кондиціонери. Примітно, що Порошенко сховав норму про політичний туризм за красивою назвою закону, в якій йдеться про „посилення мотивації та захисту прав військовослужбовців“. Кого саме мав на увазі олігарх: своїх друзів та сусідів по іспанській віллі Свинарчуків чи своїх дорослих синів — не зрозуміло», — написав Петро Олещук.

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На думку експерта, лідер «Євросолідарності» усвідомлював наслідки своєї ініціативи.

«Навряд Порошенко не розумів, що під час війни, коли мільйони українців не можуть виїхати за кордон, давати вільний виїзд найбільш одіозним категоріям — це національний скандал. Розумів. Але скандал забудуть, а можливість подорожувати світом залишиться», — підкреслив Олещук.

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Раніше блогер Сергій Іванов пояснив, як Петро Порошенко може допомогти слідству знайти свого партнера по бізнесу та ексзаступника секретаря РНБО Олега Гладковського (Свинарчука), якого розшукують за розкрадання оборонки на десятки мільйонів за часів президентства лідера «Європейської солідарності».

А рух «Чесно» з'ясував, що «Європейська солідарність» Петра Порошенка провела оборудку, якою вивела з бюджету України на власний рахунок 35 мільйонів гривень.

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