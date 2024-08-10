Багато що залежить від позиції Вашингтона: що буде далі з операцією ЗСУ на території росії

Українські військові завдали несподіваного удару по російських позиціях у Курській області, порушивши сталі військові припущення про неможливість несподіванок і швидких наступальних операцій в умовах сучасної війни. Про це пише The Washington Post.

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Видання нагадує, що 6 серпня колона української бронетехніки перетнула кордон із Сумської області, захопивши зненацька російські сили. Повідомляється, що у рейді брали участь елітні українські бригади. Операція викликала шок як у росії, так і серед міжнародної спільноти, оскільки рівень стратегічного та тактичного обману, продемонстрований українцями, був визнаний неперевершеним.

Австралійський генерал-майор у відставці Мік Раян у соцмережі Х написав: «Це не технічне досягнення — це людське досягнення. Люди, які навчалися на своїх успіхах та невдачах із лютого 2022 року, розробили оперативний план, який грамотно виконується мотивованими солдатами».

Російське керівництво, судячи з усього, було абсолютно приголомшене цим маневром. Повідомляється, що українські війська захопили значну кількість військовополонених, яких у майбутньому можна буде використовувати для обміну.

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Питання про те, чи спробує Україна утримати захоплену територію або відступить до початку великого російського контрнаступу, залишається відкритим. Багато що залежить від позиції Вашингтона, який поки що не надав Україні дозвіл на використання американських ракет ATACMS для ударів по російських аеродромах та інших важливих цілях.

Незалежно від результату цього наступу, українські сили продемонстрували, що мають волю і можливості для продовження боротьби, ставлячи під сумнів впевненість росії у своїй перемозі.

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Нагадаємо, рейд ЗСУ до Курської області називають у Європі черговим провалом путіна.

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