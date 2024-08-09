Рейд ЗСУ у Курську область: у ЗМІ назвали учасників та кількість Сил оборони, які здійснюють операцію

Колона бронетехніки, яка в'їжджає до Курської області на третій день раптового рейду України в росію, підтверджує участь однієї з найбільш оснащених та швидкохідних бригад України: 80-ї десантно-штурмової бригади. Як повідомляє Forbes, тільки 80-та десантно-штурмова бригада використовує поєднання колишніх радянських та колишніх американських машин, зображених на відео, якими рясніють соцмережі.

ВІДЕО ДНЯ

Як зазначає Forbes, участь 80-ї десантно-штурмової бригади — однієї з найкращих українських бригад — наголошує на масштабі української операції на північ від північного кордону України з росією.

На думку видання, у ній задіяно щонайменше три бригади, кожна чисельністю до 2000 осіб: 22-а та 88-а механізовані бригади та 80-а десантно-штурмова бригада. Артилерія, безпілотники та ППО грають критично важливу допоміжну роль.

Як зазначає Forbes, у рейді залучені значні ресурси ЗСУ — у зоні проведення операції та навколо неї може перебувати до 10 000 українських солдатів. Північне угруповання військ росії, яке веде бої вздовж кордону, налічує близько 48 000 солдатів.

РЕКЛАМА

Однак північне угруповання військ рф застрягло у Вовчанську. У матеріалі видання висловлюється припущення, що українські бригади навмисно перетнули кордон там, де російське угруповання військ було найслабшим.

«Командування українських сил оборони успішно досягло оперативної раптовості», — цитує Forbes Український центр оборонних стратегій.

РЕКЛАМА

Раніше повідомляли про те, що, на думку західних ЗМІ, несподівана операція ЗСУ у Курській області принизила російську армію.

На фото в заголовку: 80-та десантно-штурмова бригада ЗСУ на навчаннях (Фото Forbes)

РЕКЛАМА

354

Читайте нас у Facebook