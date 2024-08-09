«Тепер в України є варіанти, і росіяни це знають»: рейд у Курську область називають у Європі черговим провалом путіна

Неочікуваний рейд Сил оборони України через кордон у Курську область на північному сході росії не слабшає. З моменту її початку вранці 6 серпня росія втратила контроль над щонайменше 350 кв км своєї території. Десятки російських солдатів загинули або потрапили в полон, і зараз тривають запеклі спроби зупинити просування українців і запобігти їхньому закріпленню. Про це пише The Economist.

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У районах російських Суджі і Коренево за 15 км від кордону з Україною тривають запеклі бої. Надходять повідомлення про те, що окремі українські підрозділи проникли ще далі. У соціальних мережах росіяни публікують кадри руйнувань і загиблих російських солдатів на пошкоджених дорогах. Як пише видання, масштаби операції залишаються неясними. 7 серпня начальник Генштабу рф валерій герасимов заявив, що російські війська зупинили близько 1000 українських солдатів, однак ця заява викликає сумніви. В операції беруть участь підрозділи щонайменше чотирьох елітних українських бригад, що вказує на ймовірно велику ударну силу. Україна також замінувала ключову дорогу, що веде до Бєлгорода, і посилила ППО в цьому районі. З огляду на успішний початок, Україна може направити додаткові резерви, незважаючи на свої власні розтягнуті лінії фронту в Донецькій області.

Рейд на Курську область, як і інші військові дії, оповитий таємницею. Західні уряди були захоплені зненацька, а в українському Генеральному штабі також зізнаються, що їм невідома повна картина. Джерело вказує, що про майбутню операцію їм повідомили лише 4 серпня, і досі вони бачать лише фрагменти того, що відбувається. Як повідомляє The Economist, ці обставини нагадують підготовку України до несподіваного наступу в Харківській області наприкінці 2022 року.

Операція, за словами джерела в розвідці, виявилася успішною в початковій фазі і паралізувала російські сили. Українські війська, як повідомляється, діють обачно, наступаючи лише там, де це доцільно.

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«росія намагалася підготувати міцну позицію, але тепер вони в біді, бо не можуть захистити свою територію. Будь-яку нову українську лінію на території росії їм буде важко втримати. Але це вже публічний ляпас путіну. А для української нації, яка протягом більшої частини минулого року прагнула хороших новин, це вже щось», — прокоментувало джерело в українській розвідці.

На думку The Economist, рейд Сил оборони України до Курської області, на тлі попередніх невдач росії в Києві, Харківській області та Херсоні, став черговим значним провалом російської армії. «Тепер у нас є варіанти, і росіяни це знають», — цитує видання джерело в українській розвідці.

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Раніше повідомляли про те, що на думку західних ЗМІ, раптова атака ЗСУ під Курськом принизила російську армію.

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