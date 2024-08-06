Російське прикордоння під ударом: «влада» курська говорить про «прорив ЗСУ»

Влада Курської області рф заявила, що вночі українські військові нібито намагалися прорвати російський кордон, однак цього все ж не сталося.

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Як повідомив тимчасовий виконувач обов’язків губернатора Курської області Олексій Смирнов, інформація про прорив кордону надходила із Суджанського та Кореневського районів.

Там місцеві воєнкори стверджували, що противнику (тобто формуванням ЗСУ) вдалося завести кілька одиниць бронетехніки на російську територію, які були промарковані загадковим трикутником.

Супутникові знімки з місця подій

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Також уночі над регіоном буцімто збили 26 безпілотників. Під обстрілом опинилося місто Суджа. Влада Курської області заявила про п'ятьох поранених, а в атаці звинуватили Україну.

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Нагадаємо, що ще на початку літа очільник штабу Російського добровольчого корпусу (РДК), який воює на боці України, говорив, що керівництво рф не залишило для себе і для своєї країни жодних варіантів — без танків у москві або стрілянини в кремлі обійтися не вийде.

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