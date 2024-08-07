У кремлі занервували через ситуацію у Курській області: що відомо на даний момент

Через ситуацію на кордоні Курської області російський диктатор володимир путін скликав екстрену нараду радбезу, пишуть російські пабліки та воєнкори. Володар кремля вислухає доповіді силовиків, а перед тим провів нараду з чиновниками. Зокрема, під час наради з урядом майже за добу після початку подій диктатор запевнив, що підтримку жителям Курської області надаватимуть за всіма напрямами.

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Військовий оглядач, експерт з питань оборонного планування, застосування військ та розвитку ЗСУ Костянтин Машовець на своїй сторінці у соцмережі пише, що ЗСУ діють у Курській області принаймні на двох тактичних напрямках. Вони рухаються у бік селища Зелений Шлях, вздовж східного берега річки Снагость, та у бік міста Суджа, вздовж дороги Р-200 на північ від річки Олешня.

Він зауважив, що давати оцінку подіям, які відбуваються зараз в Курській області рф ще зарано. Адже в мережі з'явилося багато дезінформації з цього приводу.

«Єдине, що можливо впевнено сказати, це те… що на даному напрямку, протягом 2-х минулих діб обидві сторони дуже активно та інтенсивно застосовували увесь спектр конвенціональної зброї, включаючи бойову авіацію, а також — артилерійське та ракетне озброєння», — написав він.

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Машовець ще раз підтвердив, що в російському прикордонні відбулась серія боїв різного масштабу та розмаху, в результаті чого ЗСУ вдалося взяти полонених.

Він зауважив, що інформація, щодо просування або його відсутності — також дуже спірна та непідтверджена.

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«Є дані, про „просування на 7−7.5 км“, а є дані про, взагалі, відсутність будь-якого просування (тоді, постає питання — звідки взялися полонені???)», — зазначив він.

Щодо обсягу та складу українських сил та засобів, які беруть участь у цих діях, також немає точної інформації.

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Эксперт зауважив, що події відбуваються у смузі дії угрупування військ (УВ) противника «Сєвер», визначеного комплекту військ (сил) «Ленинградского военного округа» (ЛВО), які розгорнуті на території трьох російських прикордонних областей — Брянської, Курської та Бєлгородської.

«Це угрупування „вперлося“ у Вовчанськ й намагається прорватися в тили нашого Куп'янського угрупування по дирекції Вовчанськ — Білий Колодязь — Великий Бурлук, але поки, не може, навіть, форсувати р. Вовча в районі або в межах самого міста», — додав він.

Машовець вважає, що нинішні події на Суджанському напрямку носять не випадковий у оперативному відношенні, характер. Це, на його думку, складові одного чіткого задуму ЗСУ щодо протидії противнику в цілому, а також на Харківському та Сумському операційних напрямках.

Також з міста Суджа в Курській області росії, яке опинилося поряд із зоною бойових дій і зазнало руйнувань під час вибухів, які лунали там, нібито оголошено евакуацію. Проте мешканці міста скаржаться, що насправді їх кинули напризволяще.

Жителі Суджі пишуть, що взагалі не розуміють, які закони та документи діють зараз у Суджанському районі. Вони запитують «що у нас відбувається взагалі?» і гадають, чи введено режим НС, чи КТО (режим контртерористичної операції). Вони обурюються, що ті, хто має працювати з населенням, мовчать.

Тим часом у місцевих пабліках росіяни пишуть повідомлення про бездіяльність влади та пропонують варіанти розміщення.

Хоча вріо губернатора Курської області Олексій Смирнов заявив, що влада нібито організувала вивіз жителів з обстрілюваних територій прикордоння і підготувала пункти тимчасового розміщення. Він додав, що доповів ситуацію президентові рф володимиру путіну і той «тримає ситуацію на особистому контролі». Смирнов також заявив, що у Курській області рішенням оперативного штабу скасовано проведення всіх масових заходів.

Також у Курській області всю ніч лунали сигнали тривоги та подальші вибухи. В основному — через активність безпілотників та ракет у небі. Зокрема, неспокійно було у місті Курчатов, поблизу якого знаходиться Курська АЕС.

Раніше повідомляли про те, що Буданов зробив прогноз про наступ росіян.

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