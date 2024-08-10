Після Олімпіади легше не стало: чарівна Магучіх відповіла, чи вийде скоро заміж за свого нареченого Степанова (відео)

Стрибунка у висоту Ярослава Магучіх із Дніпра, яка принесла нашій команді в Парижі «золото», не тільки талановита спортсменка, але, як і більшість українок — справжня красуня.

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Тому чи варто дивуватися тому, що журналісти при нагоді цікавляться у 22-річної дівчини, як щодо її обіцянки вийти після Олімпіаді-2024 заміж за свого нареченого, українського легкоатлета Назара Степанова, сина її тренерки Тетяни Степанової.

Не змогли утриматися від такого питання і ведучі передачі «Сніданок з «1+1».

«Ви планували весілля після Олімпійських ігор. Зараз, коли олімпійське золото ти виборола, вже працюєте над підготовкою [до весілля?]» — запитала у спортсменки ведуча Людмила Барбір.

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«Після Олімпіади легше не стало, тому що ще три старти й немає часу розслаблятися. Але думки вже є, єдине, це дуже складно організувати, але будемо намагатися», — відповіла Ярослава.

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Зазначимо, що у листопаді 2023 року Магучіх зізналася, що вони зі Степановим заручені. «Весілля вже після Олімпійських ігор, звичайно», — додала тоді спортсменка.

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Також варто нагадати, що у липні 2024 року Магучіх побила світовий рекорд у стрибках у висоту серед жінок. Вона з першої спроби стрибнула на 2,10 м на етапі «Діамантової ліги» в Парижі, побивши попередній рекорд (2,09 м), встановлений у 1987 році. Після перемоги на змаганнях Магучіх заявляла, що готова бити вже свій світовий рекорд на Олімпіаді 2024 року в Парижі.

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