Українка Коляденко стала віцечемпіонкою Олімпійських ігор-2024

У передостанній день стартів на Іграх-2024 у столиці Франції Україна після срібної нагороди Парвіза Насібова та бронзової Жана Беленюка виборола ще одну медаль у боротьбі. Віцечемпіонкою Олімпіади в Парижі стала володарка «бронзи» Токіо-2020 25-річна Ірина Коляденко.

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Титулована борчиня з Ірпеня, яка подарувала після минулих Ігор нову квартиру своєму тренеру, у вирішальному поєдинку у ваговій категорії до 62 кг, на жаль, поступилася другому номеру світового рейтингу, віцечемпіонці світу, японці Сакурі Мотокі (1:12) і стала дворазовою призеркою Олімпійських ігор.

Додамо, що на шляху до фіналу Ірина перемогла Орхон Пуревдорж із Монголії (8:7), болгарку Беляну Дудову (7:3), а також сенсаційно здолала лідера світового рейтингу Айсулуу Тинибекову з Киргизстану (9:2), якій українка помстилася за поразку у півфіналі Токіо-2020.

Додамо, що Україна з 12 нагородами (3 «золота», 5 «срібла», 4 «бронзи») посідє в медальному заліку Ігор-2024 20-ту позицію.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що після минулої Олімпіади Ірині Коляденко подарували автомобіль.

Фото НОК України

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