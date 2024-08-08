Депутат Беленюк у прощальному поєдинку в кар'єрі завоював медаль Олімпіади-2024 та станцював гопак (відео)

Другу за день медаль Олімпійських ігор у Парижі вибороли українські борці греко-римського стилю. Слідом за «сріблом» Парвіза Насібова скарбничка нагород нашої команди поповнилася «бронзою» нашого легендарного олімпійського чемпіона Токіо-2020 Жана Беленюка.

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У своєму останньому поєдинку в кар'єрі 33-річний киянин насилу переміг гренадера з Польщі Аркадіуша Кулініча (3:2) і завоював бронзову медаль Парижа-2024 у ваговій категорії до 87 кг. Після виграшу Жан станцював гопака і просто на килимі зняв свої борцівки. Він завершив яскраву кар'єру у спорті…

Додамо, що на шляху до нагороди Жан Беленюк переміг китайця Цяня Хайтао (7:1) та Нурсултана Турсінова з Казахстану (7:3), але у півфіналі прикро програв іранцю Алірезі Мохмадіпіані, та й то через те, що суперник останнім зробив результативну дію (3:3).

До речі, легендарний борець і депутат Верховної Ради здобув повний комплект медалей Олімпійських ігор — «срібло» Ріо-2016, «золото» Токіо-2020 та «бронзу» Парижа-2024.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Жан Беленюк пообіцяв набити морду олімпійському чемпіону з Росії .

Фото НОК України

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