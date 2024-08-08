Борець Насібов на очах у маленького сина став дворазовим віцечемпіоном Олімпійських ігор (відео)

На Олімпійських іграх у Парижі Україна, яка виборола напередодні «золото» боксера Олександра Хижняка, здобула дев'яту медаль. Тепер уже дворазовим віцечемпіоном змагань чотириріччя став володар «срібла» Токіо-2020, 25-річний борець Парвіз Насібов.

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У вирішальному поєдинку у ваговій категорії до 67 кг атлет із Запоріжжя змагався з 21-річним чемпіоном Азії з Ірану Саїдом Есмаїлі та з перебинтованою головою (через травму ока) прикро поступився — 5:6.

До речі, на шляху до фіналу Насібов, попри око, що запливло, продемонстрував неймовірну волю до перемоги, вигравши всі три поєдинки, в яких суперник вів у рахунку. У 1/8 фіналу Парвіз здолав чемпіона світу та Європи Мате Немеша з Сербії — 3:2 (за 7 секунд до кінця поєдинку наш борець поступався — 1:2), у чвертьфіналі взяв гору над Амантуром Ісмаїловим з Киргизстану 7:6 (після 2 :6), а у півфіналі за рахунок того, що останнім провів результативну дію, пройшов першого номера посіву ОІ азербайджанця Хасрата Джафарова (3:3).

До речі, найвідданішими вболівальниками Парвіза в Парижі були його дружина та маленький син, якому лише кілька місяців.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Ярослава Магучих принесла Україні золоту медаль у стрибках у висоту.

Фото НОК України

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