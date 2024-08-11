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Події

Під Києвом «посиденькі» з друзями та гранатою закінчилися трагедією

10:24 11 серпня 2024
Гранати

Під Києвом, де нещодавно чоловік підірвав гранату, внаслідок чого загинула його дружина, а сам він разомі із сином отримав поранення, сталася ще одна трагедія.

Як повідомляють в поліції Київщини, в селищі Калита Броварського району внаслідок детонації боєприпасу загинув 33-річний чоловік, а його 13-річна донька отримала тілесні ушкодження.

Правоохоронці з'ясували, що загиблий, відпочиваючи в компанії з друзями, взяв в руки гранату, яка внаслідок необережного поводження з вибуховим пристроєм здетонувала.

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Чоловік від отриманих травм помер на місці події, а його 13-річну доньку доставили до Броварської лікарні з ушкодженнями ніг.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини інциденту. Вирішується питання щодо надання правової кваліфікації події.

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Раніше повідомлялося, що на Дніпропетровщині військовослужбовець, який самовільно залишив частину, в стані сп'яніння кинув гранату у бік дружини та своєї дитини — вони отримали осколкові поранення.

Фото Pixabay

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