Підірвав гранату у власному будинку і вбив дружину: під Києвом пролунав вибух
У Білій Церкві під Києвом 57-річний чоловік підірвав гранату у власному приватному будинку.
Як повідомили в поліції, внаслідок вибуху загинула його дружина, а сам «підривник» та 36-річний син подружжя отримали поранення.
Вже встановлено, що на момент скоєння злочину підозрюваний перебував у стані алкогольного сп'яніння.
Його затримано і поміщено в слідчий ізолятор.
Підозру чоловікові висунули за статтями Кримінального Кодексу про замах на вбивство та незаконне поводження з боєприпасами. За ці злочини йому загрожує до 15 років ув’язнення.
Нагадаємо, що на початку липня вже на Дніпропетровщині військовий підірвав гранатою дружину та 5-річну доньку.261
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