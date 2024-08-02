Підірвав гранату у власному будинку і вбив дружину: під Києвом пролунав вибух

У Білій Церкві під Києвом 57-річний чоловік підірвав гранату у власному приватному будинку.

Як повідомили в поліції, внаслідок вибуху загинула його дружина, а сам «підривник» та 36-річний син подружжя отримали поранення.

ВІДЕО ДНЯ

Поліцейські на місці злочину

Вже встановлено, що на момент скоєння злочину підозрюваний перебував у стані алкогольного сп'яніння.

РЕКЛАМА

Його затримано і поміщено в слідчий ізолятор.

Підозру чоловікові висунули за статтями Кримінального Кодексу про замах на вбивство та незаконне поводження з боєприпасами. За ці злочини йому загрожує до 15 років ув’язнення.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що на початку липня вже на Дніпропетровщині військовий підірвав гранатою дружину та 5-річну доньку.

РЕКЛАМА

261

Читайте нас у Facebook