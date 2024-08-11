Залишився лише один «вихід»: як українцям вибратися з окупованих територій після закриття гуманітарного коридору на Сумщині

На Сумщині, де через ворожі обстріли евакуюють мешканців кількох громад, нещодавно закрили гуманітарний коридор «Колотилівка — Покровка», через який українці з ТОТ поверталися на підконтрольну уряду територію.

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В Мінреінтеграції повідомили, що можливим варіантом виїзду залишається пункт пропуску на білорусько-українському кордоні «Мокрани — Доманове», яким можуть скористатися всі громадяни України за наявності будь-яких українських документів.

«Після перетину кордону їх зустрічають представники місцевої влади, соціальних та екстрених служб і волонтери. Останні надають допомогу з пересуванням літнім та маломобільним людям. Крім того, волонтери безкоштовно відвозять людей до Ковеля та, за необхідності, допомагають придбати залізничні квитки до інших регіонів України», — пояснили в міністерстві та додали, що усім забезпечується можливість залишитися на безкоштовну ночівлю з харчуванням.

Також людям, які повертаються, допомогають з реєстрацією на отримання грошової допомоги у розмірі 10 800 гривень від міжнародної організації та з пошуком безкоштовного тимчасового житла, працевлаштування тощо.

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Однією з організацій, що допомагають українцям, які виїжджають із ТОТ, є Helping to Leave. Зв’язатися з представниками ГО можна зателефонувавши до кол-центру +380 (93) 177 6458 або написавши в Telegram-бот @helpingtoleave_bot.

Можна телефонувати на гарячу лінію Мінреінтеграції 15−48 або написати у месенджери WhatsApp/Telegram/Viber на номер: (096) 078−84−33. Також можна звернутися до профільного фахівця Мінреінтеграції Наталії Ємець за номером: (050) 562−03−13.

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Раніше в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України закликали українців, майно яких залишилося на ТОТ, не піддаватися на шантаж окупаційних адміністрацій, які погрожують забрати у громадян нерухомість та закликають їх повертатися. Людей, у яких є інформація про факти незаконного позбавлення українців житла на ТОТ, а також про осіб, причетних до таких дій, просять повідомляти правоохоронним органам України або на гарячу лінію Мінреінтеграції 1548

Фото — скріншот

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