Українським біженцям влаштують жорстку перевірку з виписуванням штрафів та позбавленням соцвиплат

Цього року на українських біженців, які знайшли прихисток в ЄС, наприкінці літа чекають певні зміни, зокрема, у Литві (пов'язані з працевлаштуванням) та Угорщині (пов'язанні з наданням житла). А цієї осені запроваджуються нововведення, які зможуть позначитися фінансах українців.

ВІДЕО ДНЯ

Як пише видання expert.in.ua, з 30 вересня наша країна приєднається до міжнародної системи обміну фінансовою інформацією (CRS), що може вплинути на отримання соціальних виплат біженцями. Адже у 120 країн буде доступ до даних української фінансової системи, включно з інформацією про банківські рахунки, інвестиції, доходи від оренди та продажу нерухомості.

Зазначається, що уряди держав, де наразі знаходяться українці, можуть переглянути соціальні виплати тим, хто приховує доходи або майно в Україні. Якщо буде виявлено шахрайство, біженцям можуть загрожувати великі штрафи і скасування виплат.

Адже місцеві органи влади зможуть отримувати інформацію про доходи та власність українських громадян, щоб переконатися, що допомогу отримують тільки ті, хто її дійсно потребує. Кожну справу розглядатимуть індивідуально, але важливо пам’ятати, що доступ до вашої фінансової інформації тепер матиме влада кожної країни, що бере участь у CRS.

РЕКЛАМА

Раніше в ООН повідомляли, що майже 6,5 мільйона українців шукають притулку за кордоном, а близько 3,7 мільйона людей залишаються вимушеними переселенцями всередині країни. Більшість з них висловлюють бажання колись повернутися додому, але ця частка знизилася — люди все частіше стали говорити про невпевненість у зв'язку з війною, що триває.

Фото Pixabay

РЕКЛАМА

335

Читайте нас у Facebook