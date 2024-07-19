Угорщина змінила правила для біженців з України: що це означає

Угорщина, яка ухвалила рішення щодо легалізації українців з простроченими паспортами, з 21 липня змінює правила щодо надання статусу біженця.

Зазначається, що з 21 серпня безкоштовне житло надаватимуть тільки українцям з територій, які зазнали впливу війни, передає visitukraine.today.

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Таким чином, українці, які прибули до Угорщини із зони бойових дій в Україні, можуть подати заяву про визнання біженцем в Угорщині.

Зокрема, у липні до переліку таких областей увійшли: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернігівська, Луганська, Житомирська, Київська області та м. Київ.

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Біженці, які не підпадають під цю нову вимогу, втратять право на субсидоване житло 21 серпня 2024 року.

Безкоштовне житло українці можуть отримати протягом місяця після прибуття до Угорщини, для цього навіть не потрібна реєстрація статусу захисту.

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Житло нададуть муніципалітети або угорська благодійна служба Мальтійського ордену, також передбачається безкоштовне харчування.

Після реєстрації тимчасового захисту можна ще місяць проживати у субсидованому житлі.

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По завершенню цього терміну право на безкоштовне проживання матимуть лише окремі категорії вразливого населення (за умови що вони проживали на території, що постраждала від війни), а саме:

- люди до 18 років;

- один з батьків неповнолітньої дитини за умови проживання з нею;

- вагітні жінки;

- люди з інвалідністю;

- люди старші за 65 років.

Після 21 серпня власники житла припинять отримувати субсидії від держави на розміщення інших категорій осіб, тому вони мають повне право попросити біженців виселитися, передає ресурс.

Нагадаємо, Польща також змінює умови надання допомоги біженцям. Важливі зміни для українських біженців схвалили й у Чехії.

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