Спека «під 40» повертається, але спочатку похолодання: що синоптики обіцяють українцям на тижні 12 — 18 серпня

До кінця другої декади серпня в Україні очікується суха та тепла погода. Як і прогнозувалося раніше, в середині поточної семиденки — з 12 по 18 серпня — до країни повернеться спекотна погода.

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«У першій половині наступного тижня очікується короткочасний період похолодання, який буде пов'язаний з посиленням перенесення повітряних мас із районів Скандинавського півострова. Найбільш відчутно зниження температури відбудеться в північних та західних областях країни. Але вже з середини тижня та на вихідних до нас повернеться спекотна погода з південно-західної Європи. Особливо високі температурні показники фіксуватимуться у південних областях — місцями до +38 °С», — прогнозує метеоролог Ігор Кібальчич.

За його прогнозами, суттєвих опадів протягом цього тижня не очікується. Тож у південно-східній Україні триватиме посилення посухи, а також поступовий спад рівня води у річках басейну Сіверського Донця та Дніпра.

Фото зі сторінки І.Кібальчича

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У понеділок, 12 серпня, в Україні переважно без опадів, лише вночі місцями у північних регіонах, а також у Полтавській та Харківській областях можливі невеликі короткочасні дощі. У Карпатах та на Прикарпатті вночі та вранці тумани. Вітер північно-західний, 5−10 м/с. Температура повітря вночі +9…+14 °С, у південно-східній частині країни +16…+21 °С; днем +22…+27 °С, на Закарпатті, в центральних та південних областях +28…+33 °С.

У вівторок, 13 серпня, очікується мінлива хмарність, без опадів, лише на Сумщині вдень можливі короткочасні дощі та грози. Вітер північно-західний, 5−10 м/с. Температура повітря вночі +10…+15 °С, у південних, центральних та східних областях +16…+21 °С; днем +22…+27 °С, на Закарпатті, у центральних та південних областях +28…+33 °С.

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У середу, 14 серпня, на всій території України очікується малохмарна погода, без опадів. Вітер північно-західний, 5 — 10 м/с, у західних областях змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі +7…+13 °С, у південних областях та Криму +15…+20 °С; вдень +24…+29 °С, на Закарпатті та півдні країни +29…+31 °С.

У четвер, 15 серпня, утримається сонячна та суха погода у всіх регіонах країни, лише вдень у Карпатах пройдуть короткочасні грозові дощі. Вітер змінних напрямків, 3−8 м/с. Температура повітря вночі +12…+17 °С; вдень +26…+31 °С; на Закарпатті, Прикарпатті та півдні країни +28…+33 °С.

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У п'ятницю, 16 серпня, продовжиться період сухої та малохмарної погоди по всій Україні, лише у Карпатах удень місцями пройдуть невеликі грозові дощі. Вітер змінних напрямків, 3−8 м/с. Температура повітря вночі +12…+17 °С; вдень +26…+31 °С; на Закарпатті, Прикарпатті та півдні країни +28…+33 °С.

У суботу, 17 серпня, на всій території України опадів не очікується. У Карпатському регіоні вночі та вранці тумани. Вітер змінних напрямків, 3−8 м/с. Температура повітря вночі +13…+18 °С, удень +29…+34 °С, у південно-західній частині країни місцями +35…+37 °С.

У неділю, 18 серпня, у Карпатах пройдуть короткочасні грозові дощі, на решті країни без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3−8 м/с. Температура повітря вночі +16…+21 °С, удень +30…+35 °С, на півдні місцями +36…+38 °С.

Нагадаємо, що метеозалежні люди можуть відчувати вплив сильної магнітної бурі, яка розпочалася 10 серпня та триватиме до понеділка, 12 серпня.

Фото Pixabay

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