Підвищена сонячна активність: прогноз магнітних бур на 10 -12 серпня
Україну накриють сильні магнітні бурі. Сьогодні, 10 серпня, завтра (11.08) та післязавтра (12.08) очікуються сильні магнітні бурі червоного рівня. К-індекс досягає 6 балів, передає Meteoagent.
Магнітну бурю викликають регулярні спалахи та вибухи на Сонці, в результаті яких виділяється значна кількість сонячної енергії. Вона складається із заряджених частинок, які швидко рухаються в різних напрямках, у тому числі до Землі. Коли частинки досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яку науковці називають магнітними бурями або сонячними бурями.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Чим вищий К-індекс, тим сильніша буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.
Медики радять метеозалежним та людям похилого віку пити більше чистої води. Менше споживати солі, чаю та кави.
За можливості, гуляти на свіжому повітрі, регулярно провітрювати приміщення.
З раціону краще виключити жирні та смажені страви, додати більше свіжих фруктів та овочів.
Щодо погоди, то в Україну повертається спека до +40. Мінімальне похолодання очікується наприкінці наступного тижня.
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