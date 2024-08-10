Підвищена сонячна активність: прогноз магнітних бур на 10 -12 серпня

Україну накриють сильні магнітні бурі. Сьогодні, 10 серпня, завтра (11.08) та післязавтра (12.08) очікуються сильні магнітні бурі червоного рівня. К-індекс досягає 6 балів, передає Meteoagent.

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Магнітну бурю викликають регулярні спалахи та вибухи на Сонці, в результаті яких виділяється значна кількість сонячної енергії. Вона складається із заряджених частинок, які швидко рухаються в різних напрямках, у тому числі до Землі. Коли частинки досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яку науковці називають магнітними бурями або сонячними бурями.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Чим вищий К-індекс, тим сильніша буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

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Медики радять метеозалежним та людям похилого віку пити більше чистої води. Менше споживати солі, чаю та кави.

За можливості, гуляти на свіжому повітрі, регулярно провітрювати приміщення.

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З раціону краще виключити жирні та смажені страви, додати більше свіжих фруктів та овочів.



Щодо погоди, то в Україну повертається спека до +40. Мінімальне похолодання очікується наприкінці наступного тижня.

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