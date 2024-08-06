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Погода

«Зараз практично ідеальна, а щодо спеки — є уточнення»: синоптикиня розповіла про погоду на найближчі дні

15:19 6 серпня 2024
яблука

В перший день після свята Великого Спаса, 7-го серпня, температура повітря в Україні залишиться літньою, комфортною.

Протягом дня передбачається +24…+29 градусів, у південній частині +28…+31 градус.
Вночі до +14…+18 градусів, у Карпатах, +10…+14 градусів, повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Дощі завтра пройдуть місцями на півночі, у центральних областях, ввечері — на Харківщині. На решті території без істотних опадів.

У Києві завтра є ймовірність дощу з грозою. Температура повітря очікується вдень близько +25…+26 градусів.

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Щодо анонсованого ймовірного повернення сильної спеки в Україну, то за інформацією Діденко, сильна спека, за попередніми прогнозами, прийде з 15-го серпня і розпочнеться дещо незвично — із західних областей.

Потім гаряче повітря буде поширюватися на центр, північ, південь та схід України.

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Нагадаємо, раніше синоптики прогнозували пік спеки на 13−14 серпня, а її послаблення вже з 19 серпня.

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