США в ході таємних перемовин виступили з пропозицією амністії для самопроголошеного президента Венесуели Ніколаса Мадуро за умови, що він погодиться передати владу і сприятиме мирному переходу до демократичного правління. Пропозиція викликана тим, що з’являються неспростовні докази того, що Мадуро програв президентські вибори в липні. Про це пише видання The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела. Ця ініціатива є частиною дипломатичних зусиль Сполучених Штатів, спрямованих на розв'язання політичної кризи у Венесуелі.

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За повідомленнями джерел у Вашингтоні, амністія включає зняття частини санкцій проти Мадуро та його найближчого оточення, а також гарантії недоторканності. Пропозиція має на меті заохотити Мадуро до відмови від влади без подальшого насильства або дестабілізації ситуації в країні.

Як повідомили WSJ троє людей, знайомих із переговорами, які веде адміністрація Байдена з представниками Мадуро, США виклали «всі карти на стіл», щоб переконати авторитарного лідера Венесуели піти до закінчення чергового президентського терміну в січні 2025 року.

Представники Мадуро поки що не прокоментували цю пропозицію. Переговори щодо цієї пропозиції тривають, і її успішна реалізація може відкрити новий етап у політичному житті Венесуели.

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Раніше повідомляли про те, що Европейський Союз відмовляється визнати переобрання Мадуро президентом Венесуели.

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