Погорів на хабарі у пів мільйона доларів: затримали заступника міністра енергетики

Служба безпеки та НАБУ викрили чергову масштабну корупційну схему — цього разу у Міністерстві енергетики. Організував її заступник міністра. Його затримано у Києві на хабарі у пів мільйона доларів.

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За даними СБУ, за цю суму чиновник, користуючись своїми повноваженнями, пообіцяв керівникам держпідприємств Львівсько-Волинського вугільного басейну безперешкодно передати у користування гірничо-видобувне обладнання з шахт прифронтового району Донеччини.

Мова йде про унікальне та дефіцитне устаткування однієї з державних вугільних компаній, яка розташована у межах найгарячішого напрямку східного фронту — Покровському.

В СБУ повідомили, що навесні цього року представники галузі звернулися до заступника міністра енергетики, щоб отримати дозвіл на евакуацію обладнання із зони бойових дій та його використання на шахтах західного регіону,

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Але посадовець, в чиї обов’язки входило збереження гірничої техніки, почав вимагати гроші за її вивезення.

До незаконної діяльності він залучив трьох спільників: приватного енерготрейдера, очільника енергетичної компанії з Миколаївської області та керівника видобувного підприємства з Донеччини. Саме з цього гірничого комбінату мали розпочати евакуацію устаткування після отримання організатором оборудки частини хабаря.

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Передача неправомірної вигоди відбувалась через залучених спільників.

Служба безпеки поетапно задокументувала кожен з «траншів». І в результаті правоохоронці затримали посадовця Міненерго та трьох його спільників «на гарячому» після отримання частини хабаря.

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Наразі всім затриманим повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.

Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

СБУ прізвище чиновника не називає, але за інформацією нардепа Ярослава Железняка, мова про заступника Хейло Олександра.

«До речі, і на затриманні, і на фото в Міністерстві видно, що прям фанат бренду одягу Lagerfeld», — пише Железняк.

Нагадаємо, раніше ми писали про чиновника, який фігурує у справі про хабар на $ 700 тисяч.

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