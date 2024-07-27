Має зв’язки із Ситником і Шабуніним: ЗМІ назвали прізвище чиновника, який фігурує у справі про хабар на $ 700 тисяч

Стали відомі деталі скандального затримання експрацівника Бюро економічної безпеки під час передачі хабаря у $ 700 тис. від фінансової компанії за вплив на детективів БЕБ. Перемовини із бізнесом вів директор департаменту безпеки Агенції оборонних закупівель Олександр Багатіков, який і відправив посередника на отримання хабаря. Про це інформує «Закон і Бізнес» з посиланням на джерело в Офісі Генерального прокурора.

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Нагадаємо, учора, 26 липня, правоохоронці затримали колишнього аналітика БЕБ, а нині працівник департаменту безпеки Агенції оборонних закупівель, на отриманні $ 100 тис. — це був перший транш за вирішення питання, аби не притягувати до кримінальної відповідальності представників великої мережі пунктів обміну валют. Згодом йому мали передати ще $ 600 тис.

Як відомо, місяць тому заступником керівника Агенції оборонних закупівель був призначений Артем Ситник. І, як стверджують джерела «Закону і Бізнесу», саме він сприяв призначенню О. Багатікова на нову посаду.

Нагадаємо, що Артем Ситник раніше рішенням суду був визнаний корупціонером та внесений до відповідного реєстру по ч. 1 ст. 1725 КпАП «Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків».

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Крім того, як з'ясували ЗМІ, після окупації Криму родина Ситника продала там земельну ділянку (Б-65 у садовому товаристві «Міраж» у Нахімовському районі Севастополя). Фактично А. Ситник визнав Крим російським, оскільки уклав угоду на російському нотаріальному бланку, за російськими законами та сплатив податки до бюджету країни-агресорки. Тобто може бути звинувачений у колабораційній діяльності.

Також, як повідомляє ЗМІ, Артем Ситник сприяв ухиленню від проходження військової служби Віталію Шабуніну — очільнику Центру протидії корупції. Адже на підставі, зокрема, звернень Ситника Шабунін нібито перебував у відрядженні в НАЗК. Причому згодом в агентстві відхрестилися від таких листів. Як наслідок, Державне бюро розслідування порушило проти Шабуніна кримінальне провадження за фактом підробки документів від НАЗК.

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«Прикметно, що після призначення Ситника до Агенції Шабунін почав позитивно висловлюватися про діяльність цієї установи. Останній також значиться в Реєстрі корупціонерів», — йдеться у повідомленні.

Раніше політичний експерт Олексій Голобуцький заявив, що Шабунін підтвердив замовність дискредитаційної кампанії проти Гізо Углави.

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Своєю чергою, заступник директора НАБУ Углава подав в суд на Шабуніна. Крім того, Углава закликає зняти гриф держтаємниці зі справи про витік даних з НАБУ.

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