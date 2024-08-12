Як зберігати картоплю: прості правила, щоб вона цілий рік була смачною та корисною

Картопля в Україні — дуже популярна їжа та доповнення до страв. Під час збору врожаю, коли ціни трохи нижчі, багато хто робить запаси на зиму. Як зберігати картоплю, щоб вона була корисною до нового урожаю, розповіли у виданні sadyogrody.pl.

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Для зберігання варто вибирати найякіснішу картоплю. Бульби вибирайте стиглі, тверді, без пошкоджень і слідів цвілі. Не варто вибирати ті, на яких є зелені плями або вже ростуть пагони. Хвороби картоплі поширюються швидко, тому навіть кілька хворих бульб можуть знищити весь запас. Картопля має бути сухою і відносно чистою, але її не можна попередньо мити водою.

Найкраще картопля зберігається у темному місці з температурою 7−10 градусів Цельсія. Головне, щоб температура була відносно постійною. Важливо, щоб не було доступу світла, тому що бульби будуть стимулюватися до зростання, тому варто вибрати підвал або прохолодний гараж. Але занадто холодним він не має бути, тому що бульби замерзнуть і стануть солодкими. Вважається, що температура заморожування картоплі — менше ніж 7 градусів. Вологість повітря також важлива та повинна бути відносно високою при зберіганні картоплі. За оцінками експертів, вона має становити 90%.

Якщо в місці зберігання занадто тепло, приміщення потрібно провітрити, а якщо занадто холодно, варто картоплю додатково утеплити, хоча б ковдрою.

Категорично не можна зберігати картоплю в поліетиленових та фольгованих пакетах. Таке зберігання може призвести до появи цвілі. Найкращі варіанти — полотняні або паперові пакети, які пропускають повітря.

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Раніше фахівці поділилися лайфхаками, які допоможуть зберегти картоплю в хорошому стані до року.

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