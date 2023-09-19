Допоможуть яблука: як не дати картоплі прорости взимку в теплій квартирі

Українці звикли запасатися на зиму, зокрема й картоплею. Однак в умовах міста зберегти коренеплоди не просто, адже льох або підвал мають одиниці.

Як зберігати картоплю, щоб жодна бульба не проросла навіть у теплі, розповіли на сайті Ukr.Media.

Зазвичай ідеальними для зберігання бульб вважаються такі умови:

температура приміщення — +2−3 градуси за Цельсієм;

вологість — 80 відсотків;

гарна вентиляція.

Таким чином, у міських умовах використовуйте для зберігання картоплі засклений і утеплений балкон. Якщо температура повітря за вікном сильно знизиться, мішки з картоплею вам теж буде потрібно утеплити (наприклад, за допомогою старої ковдри).

Ящики і мішки, наповнені бульбами, розмістіть вище підлоги на 20 см.

А щоб картопля не проростала і не псувалася якомога довше, скористайтеся лайфхаком «просунутих» господинь.

Вони зазвичай зберігають запаси бульб разом із кислими яблуками.

Аби скористатися цим методом, у тару, де зберігаються коренеплоди, помістіть пару-трійку фруктів великого розміру. Вони стримуватимуть процес проростання картоплі, а отже, і покращуватимуть її лежкість.

Яблука можна замінити цитрусовими, найкращий вибір — лимони. Одного лимона, якщо він досить великий, вам вистачить, щоб захистити від передчасного проростання 50 кг картопляних бульб.

Перш ніж відправити цитрус у мішок або в ящик до картоплі, зробіть у ньому кілька глибоких надрізів або проколів зубочисткою.

Також, аби картопля не псувалася і не гнила тривалий час в умовах квартири, її варто час від часу перебирати, а перед закладанням овочів на зберігання — переконатися, що в тару не потрапив жоден зіпсований, підгнилий або пошкоджений овоч.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» описали всі важливі умови правильного зберігання картоплі.

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