Коли копати картоплю: ці лайфхаки допоможуть зберегти її в хорошому стані до року

На правильний час збирання картоплі впливають кілька факторів — обраний сорт, погода та умови вирощування. Ранні овочі, тобто дуже смачну молоду картоплю, можна використовувати лише для поточного споживання. Пізні сорти, навпаки, придатні для тривалого зберігання в якості зимових запасів. Коли їх слід викопувати та як зберігати картоплю, щоб вона не зіпсувалася, розповіли автори видання Deccoria.

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Сорт впливає на час збору врожаю картоплі. Як визначити, коли пізня картопля готова до викопування? Зверніть увагу на ділянки, на яких рослини починають жовтіти і в'янути. У цей момент ми зрізаємо їх низько і залишаємо бульби в землі ще на два тижні. Потім приступаємо до викопування в сонячний, теплий і бездощовий день. Якщо ви хочете перевірити, чи дійсно картопля готова до збирання, ви можете викопати кілька рослин і оцінити, чи не лущиться шкірка на бульбах.

Викопану наприкінці літа або на початку осені картоплю залишають на полі на сонці на 2−3 години, щоб вона висохла. Це важливий крок, оскільки на вологих овочах під час зберігання може з'явитися пліснява. На наступному етапі ми оцінюємо стан бульб. Ті, що були пошкоджені під час викопування або мають ознаки хвороби, необхідно викинути. Для зберігання можна використовувати лише стиглу, тверду, здорову картоплю, очищену від надлишків ґрунту (але не миту).

Як зберігати картоплю, щоб вона не зіпсувалася до року. Після відбору ми переміщуємо її в темне приміщення з температурою 7−10°C і вологістю повітря близько 90%. Зазвичай найбільш підходящим місцем для зберігання картоплі є підвал або гараж. Бульби слід помістити в ажурний ящик, полотняний мішок або сітку — ні в якому разі не у фольгу, оскільки вони повинні «дихати».

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Хоча умови в приміщенні повинні залишатися незмінними протягом усього періоду зберігання картоплі, це не завжди можливо. Тому, якщо температура в погребі чи гаражі підвищується, потрібно провітрювати приміщення. Взимку, коли там стає дуже холодно, ми можемо накрити картоплю, що зберігається, картоном або старою тканиною. Помістіть коробку або мішок на пінопластову плиту, щоб захистити картоплю знизу.

Нагадаємо прості секрети вирощування другого врожаю картоплі.

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