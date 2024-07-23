Коли прибирати та як зберігати цибулю: аграрій поділився секретами

Цибулю, за якою так ретельно доглядали дачники та фермери, потрібно збирати тоді, коли вона вже налилася силою, не дивлячись на числа у місячному календарі.

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Автор каналу «Корисне ТВ» впевнений, якщо дивитись тільки на календар, можна навіть нашкодити врожаю цибулі.

Якщо вибрати цибулю дуже рано, то овоч не доросте, цибуля буде невеликого розміру, що позначиться на врожаї. А якщо вибрати цибулю пізно, коли підуть дощі, то вона не буде довго зберігатися.

Найкращий час для збору цибулі — це коли листя в рослини починає підсихати й жовтіти. Це свідчить про те, що цибуля вже набрала свої смакові якості, а стан листа — про те, що овоч вже більше не виросте.

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Вибираючи цибулю, не можна силою збивати з неї землю. Цей овоч дуже тендітний й ніжний.

Аграрій також зауважив, що за декілька днів перед збором цибулі не потрібно її поливати, щоб земля була суха. Й збирати врожай потрібно зранку, так цибуля буде легше вириватися з землі.

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Зібрану цибулю потрібно ще просушити на повітрі, для цього розкласти її так, щоб на неї не попадали сонячні промені. Сушать цибулю до того часу, поки все бадилля на ній не висохне, приблизно до двох тижнів. Потім бадилля обірвати або обрізати. Цибулю скласти у мішки й зберігати у сухому місці.

Також можна сплести цибулю в коси й повісити також у сухому місці.

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