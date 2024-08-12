«Дуже схожа на мене»: Наталя Могилевська розчулила мережу подарунком для доньки

Популярна співачка Наталя Могилевська показала незвичайний сюрприз, який вона приготувала для своєї старшої доньки. Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення Могилевська стала мамою двох сестер. На своїй сторінці у соціальній мережі Наталя виклала відео, на якому дарує Мішель… футбольні бутси! Виявилось, дівчинка давно про них мріяла.

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«Я пообіцяла розповісти, який подарунок отримала моя Мішель, — написала Наталя під відео. — Мішель росте сильною сміливою дівчинкою. Дуже схожою за характером на мене, але навіть мені в дитинстві не довелося так запамʼятатися, як їй, а я, повірте, була дівчинкою помітною.

Вона в минулому році дуже полюбила футбол на шкільних заняттях, але жіночого футболу поруч з нами ми так і не знайшли. Тому сьогодні Мішелька займається одна в команді з хлопчиками, вона єдина дівчинка на стадіоні. Улюблена дівчинка, яку всі готові захищати, любити, допомагати… це дійсно приємно".

Тому у свій день народження я з гордістю вручила перші в її житті професійні футбольні бутси.

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Шанувальники співачки відреагували на зворушливе відео у своїх коментарях.

«Скільки років в Вашому сердечку жило любові, турботи, ніжності і щирості. це так прекрасно!» — написали у відповідь.

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«Насолоджуйся тим, що тобі подобається робити, досягай успіхів і будь щасливою дитиною!» — побажали дівчині.

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Нагадаємо, раніше, як писали «ФАКТИ», Наталя розкрила подробиці свого дитинства.

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