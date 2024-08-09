«Мій марафон провалився»: Наталя Могилевська вразила зізнанням

Популярна співачка Наталя Могилевська, яка нещодавно повернулася з відпустки разом з доньками, зізналася у проблемах з вагою. За словами артистки, вона намагалася схуднути до дня свого народження, розпочавши особистий «марафон», але їй це не вдалося. Про це вона написала на своїй сторінці у соціальній мережі.

ВІДЕО ДНЯ

«Хочу оголосити, що марафон до дня народження тотально провалився, — зізналася Наталя. — Спочатку я скинула три кілограми, потім, під час відпустки, я їх набрала. У мене є одне питання: чому жінки у всьому світі спочатку скидають вагу, а потім набирають і це постійне коло?»

Наталя повідомила, що розпочинає вивчати цю актуальну для багатьох проблему.

«Я впевнена, що щаслива жінка некрасивою не буває! — написала Наталя. — Це так! Але моя спроба вивчити за місяць таке важливе питання, худнути чи ні, і якщо худнути, то як, була надто швидкою та зухвалою. Потрібен час, щоб вивчити, що зʼявилося у світі нового, та розібратися що до чого».

РЕКЛАМА

Підписники співачки зауважили, що Наталі не потрібно худнути, бо вона і так має чудовий вигляд.

«Що то значить — щаслива жінка?! — запитали у коментарях. — Головне, є поряд коханий і діточки! Наталія як ніколи світиться від щастя».

«Наталія, Ви і так богиня, — написали у відповідь. — Не важливо, скинули чи набрали вагу. Ви просто прекрасна жінка і мама! Пишаюсь що у нас такі українки!»

РЕКЛАМА

«Ви закохана! — вирішили підписники. — І прекрасна, це відчувається через екран».

РЕКЛАМА

Раніше Наталя писала, що вирішила припинити голодування.

223

Читайте нас у Facebook