«Завжди приваблювала хлопчиків»: Наталя Могилевська розкрила подробиці свого дитинства

Популярна співачка Наталя Могилевська вперше поїхала на відпочинок зі своїми названими доньками. Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення артистка удочерила двох сестер. Наталя провела тиждень з дівчатами на Чорному морі, у Одесі. Разом з ними був і чоловік співачки, який приїхав туди на машині, щоб, за словами Наталі, його сімʼї було легше пересуватися містом.

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Могилевська на своїй сторінці у соціальній мережі ділилася світлинами з відпочинку та вперше показала наймолодшу доньку.

«Мі-мі-мі… моя самостійна Принцеса, — підписала відео з дівчинкою — Взяла „телефон“, окуляри і йде на смачний сніданок».

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Могилевська розказала, що навчила старшу доньку пірнати у басейн. Ніби це їй самій допомагало приваблювати хлопчиків.

«Навчила старшу стрибати спиною в басейн, — написала Наталя та показала результат. — Завжди приваблювала хлопчиків на це…«

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Відомо, що чоловік Наталі не любить фотографуватися, але таки зголосився на рідкісні кадри із зустрічі з родиною.

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«Зазвичай мій чоловік проти якихось його фото у соцмережах, але я дякую тобі, що ти дозволив мені поділитися цим зворушливим відео, — написала Наталя. — Цілую тебе і дякую за квіти, люблю!»

Шанувальники співачки замилувалися її відео та написали про це у коментарях.

«Щастя любить тишу! — вважають підписники. — Правильно, ви робите! Хай ваш чоловік буде тільки вашим».

«Наталко, ви дуже талановита та успішна жінка! — звернулися до співачки. — Ви для мене приклад в багатьох сферах ! І, як кожна людина, заслуговуєте на щастя! Від щирої душі радію за вас».

Нагадаємо, Потап засвітився на фестивалі Лайми Вайкуле та потрапив у новий скандал.

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