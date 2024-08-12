«Фантастична брехня»: в окупованому Криму немає туристів, але правду приховують

Мільйони туристів кримських колаборантів не влізли у їхню власну статистику. Хоча буквально тиждень тому «міністерство курортів та туризму Криму» нарахувало на той момент «2722 тисячі відпочиваючих», а гауляйтер аксьонов заявив, що «турпотік у Крим за 7 місяців цього року склав 3 мільйони 280 тисяч осіб», що нібито більше, ніж рік тому, повідомляє Асоціація реінтеграції Криму. При цьому 6 серпня Аксьонова підправив міністр економічного розвитку агресора максим решетніков, заявивши, що «турпотік до Криму зберігся на показниках минулого року», причому цей діяч передбачливо не назвав жодних цифр. Раніше повідомлялося, що в окупованому Криму «ветеранам» роздають непридатні для життя земельні ділянки.

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«Мабуть, така обережність пов'язана з тим, що в кремлі іноді читають хоча б ті показники, що окупанти самі і озвучують, наприклад — офіційні дані від «Кримстату».

Ще 2 серпня цей незаконний заклад оприлюднив дані, за якими «у січні — червні 2024 року в колективних засобах розміщення республіки Крим» нібито оздоровилося та відпочило 480,1 тис осіб. Таким чином, за один тільки липень 2024 року, щоб якось погодити декларації від аксьонова, в АР Крим потрібно було «завезти» не менше двох мільйонів людей, що сьогодні нереально. Також «Кримстат» зазначив, серед іншого, що оборот громадського харчування окупованої АР Крим у січні — червні 2024 року становив 10,3 млрд рублів або 66,7% від рівня січня — червня попереднього року, у порівнянних цінах. Тобто весь кримський валовий оборот ресторанів, кафе, барів, їдалень при підприємствах та установах цього року скоротився на третину".

За словами аналітиків, саме обіг продукції громадського харчування завжди був основним і безперечним маркером фактичної кількості тих, хто тимчасово перебуває в Криму.

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«Очевидно, що або до Криму цього року поїхали російські туристи, згодні їсти на третину менше, або ж все-таки хтось досить фантастично бреше».

Раніше «ФАКТИ» писали, що Севастополь, Євпаторія та Джанкой залишаються без «парасольки» ППО. Ситуація для росіян у Криму погіршується.

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