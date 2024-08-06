«Ні води, ні газу, ні доріг»: в окупованому Криму «ветеранам» роздають непридатні для життя земельні ділянки

Після досить довгої трагікомічної історії з видачею земельних ділянок учасникам російської агресії у віддалених від житла та інфраструктури занедбаних угіддях Західного Криму черга дійшла і до Керченського півострова. Наразі злочинний «міністр майнових і земельних відносин» окупантів Лариса Кулініч заявила про те, що «понад тисячу земельних ділянок у Ленінському районі готові для видачі учасникам спецоперації».

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Вона пообіцяла, що нібито кадастрові роботи проведено щодо 835 земельних ділянок поблизу села Кам'янське та 231 земельну ділянку сформовано у селі Соляне, повідомляє Асоціація реінтеграції Криму.

«Раніше близько 1500 тисяч ділянок колаборанти нарізали на занедбаних сільгоспземлях, у віддаленому на десяток кілометрів від моря Медведєво, а також у селі Привітне, розташованому між Євпаторією та Донузлавом, на порядній відстані від моря. У зазначених місцевостях, за винятком хімічної Ліснівки, були традиційні проблеми і з водою, і ґрунтами для землеробства. Всіх ці оази об'єднувало одне: відсутність води, каналізації, електрики та газу, розташування на землях низької якості, достатня віддаленість.

При цьому не для «гарматного м'яса», а своїх дорогих друзів цього року кримські колаборанти з держради, що йде на перевибори, спішно виділяли в селах Віліно (Бурлюк), Криничне, Зибіни (Аргінчик), Ароматне (Шабан Оба), Зеленогірське (Ефендікой), Олександрівка (Бій Кемельчі) тощо, тобто у досить добрих для життя та придатних для землеробства районах", — йдеться в повідомленні Асоціації.

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Втім, нинішні приморські уділи, формально розташовані неподалік берега Азовського моря, не лише позбавлені води, доріг і газу, але відрізняються особливою цінністю. Наприклад, розташоване біля основи Арабатської стрілки Кам'янське, як нескладно здогадатися з назви, розташоване не просто на вапняковій скелі, а й на місці колишніх Ак-Монайських катакомб. А тому насичені провалами навколишні землі для будь-якого землеробства, м'яко кажучи, не підходять. Соляне ж взагалі розміщено на Арабатській стрілці і якихось придатних до господарювання земель на солончаках того пересипу немає.

«Швидше за все, нарізавши землю в Кам'янському та Соляному ініціатори даної афери розраховують її масово та оперативно викупити після роздачі: якщо під житло для сотень осіб ці землі свідомо не підійдуть, то для елітних угідь для парочки обраних — цілком», — підсумовують в Асоціації реінтеграції Криму.

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Нагадаємо, раніше окупаційна влада Криму виділила ділянки «для ветеранів СВО» на місці цвинтаря часів Другої світової.

Тим часом ситуація для армії рф на півострові суттєво погіршується: Севастополь, Євпаторія та Джанкой залишаються без «парасольки» ППО.

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