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Передавала ворогу інформацію про українських військових на Покровському напрямку: затримано інформаторку росіян

14:29 12 серпня 2024
Затримана інформаторка ворога

В зоні активних бойових дій на Донеччині Служба безпеки затримала чергову інформаторку воєнної розвідки рф. Вона передавала агресору локації оборонних ліній підрозділів ЗСУ на Покровському напрямку, констатували в СБУ,

Найбільше ворога цікавили координати укріпрайонів та бойових позицій артилерії, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи окупантів. Отриману інформацію, рашисти б використали для планування прориву оборони українських військ на найгарячішому напрямку фронту.

Інформаторкою виявилася мешканка міста Новогродівка. Для виконання ворожого завдання жінка обходила територію прифронтової громади, де фіксувала місця базування українських захисників. Також фігурантка «втемну» випитувала потрібну їй інформацію під час побутових розмов з мешканцями прилеглих селищ. Одержані відомості вона месенджером направляла російській розвідці через «зв'язкового» — бойовика окупаційного угруповання рф, який воює на східному фронті.

За даними слідства, окупанти залучили фігурантку до співпраці у червні цього року через Телеграм-канал, куди вона з власної ініціативи «зливала» пункти дислокації Сил оборони. Під час обшуків в оселі затриманої вилучено мобільний телефон, який вона використовувала у розвідувально-підривній діяльності на користь рф.

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Слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 114−2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ). Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 8 років тюрми.

Нагадаємо також про нещодавнє затримання «однодумця» і земляка фігурантки, який на тому ж таки Покровському напрямку пішки обходив місцевість, де приховано фіксував розташування українських захисників.

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