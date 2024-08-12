Ворог обстріляв мирні міста України, а бійці ЗСУ продовжують наступ у курській області рф

Росіяни в ніч на 12 серпня завдали удару по Дніпропетровщині — по Нікополю, Червоногригорівській та Марганецькій громадах. Обстріли продовжувались і зранку, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

ВІДЕО ДНЯ

За його словами, під ударом також була Грушівська громада, що на Криворіжжі.

На щастя, всюди минулося без загиблих та постраждалих.

Росія вчора ввечері завдала удару «Іскандером» по Вознесенському району Миколаївської області.

РЕКЛАМА

Про це повідомляє ОВА. Про те, куди потрапила ракета, не уточнюється. У Вознесенську розташований військовий аеродром, по якому раніше часто били росіяни.

Щодо диму, який вчора бачили в районі Запорізької АЕС, то в «Енергоатомі» повідомили, що пожежа на території Запорізької АЕС припинилася. Рівень радіації в нормі.

РЕКЛАМА

«За наявною інформацією, 11 серпня 2024 року близько 20:00 на території Запорізької атомної електростанції сталася пожежа на обʼєкті технічного водопостачання. В результаті цієї події сталося загоряння градирні номер один та пошкодження іншого технологічного обладнання», — йдеться у повідомленні.

Міжнародне агентство з атомної енергії заявило, що його експерти стали свідками сильного темного диму в північній частині Запорізької атомної електростанції, який з’явився після «численних вибухів».

РЕКЛАМА

Енергетики зазначають, що порушень меж та умов безпечної експлуатації немає. Перевищень контрольних рівнів по викидах та скидах радіоактивних речовин не зафіксовано.

«Вірогідна причина — недбалість рашистських окупантів, або свідомий підпал градирні орками. Градирня номер один знаходиться приблизно в кілометрі від енергоблоків станції», — додали в компанії.

Наразі радіаційний стан на станції перебуває у межах чинних норм, загрози радіаційного забруднення для населення немає. Радіаційна ситуація на території України стабільна — перевищень не зафіксовано.

Щодо операції ЗСУ на російській Курщині — кадри з геолокацією, а також російські та українські репортажі від 10 та 11 серпня свідчать про те, що українські сили просунулися на захід і північний захід у курській області, хоча російські джерела в основному стверджували, що військові рф стабілізували ситуацію.

Про це повідомили в Інституті вивчення війни (ISW).

Зокрема, російські блогери стверджували, що українська наступальна активність у Курській області зменшилася, а суттєвих змін на лінії фронту не відбулося. Інші російські джерела і український військовий оглядач Костянтин Машовець пишуть, що ЗСУ просунулися до Снагоста (на південь від Коренево).

Кадри з геолокацією, опубліковані 11 серпня, свідчать про те, що українські сили нещодавно діяли на південний схід від Коренево.

Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 11 серпня, вказують на те, що українські сили нещодавно просунулися поблизу Крем’яного (на схід від Коренево).

Російські та українські джерела надали суперечливі твердження щодо статусу Мартинівки (на північний схід від Суджі). Деякі російські блогери стверджували, що російські війська відбили спроби України повернути село, а інші російські джерела та Машовець стверджували, що українські війська повернулися та захопили Мартинівку.

Російські джерела стверджували, що українські сили присутні в західній Суджі та на заході Суджі в Гончарівці та Заолешенці, але центральна та східна Суджа є «сірими зонами».

Кадри з геолокацією, опубліковані 10 та 11 серпня, вказують на те, що українські сили нещодавно діяли біля Заолешенки, на південний схід від Гончарівки і на південний захід від Гоголівки (на південний захід від Суджі).

Відомий російський блогер повідомив, що є непідтверджена інформація про те, що українські війська діють поблизу Борків і Спального (обидва на південний схід від Суджі). Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 11 серпня, показують, що українські сили нещодавно діяли в районі Гуево (на південь від Суджі).

За даними українських Телеграм-каналів та деяких російських блогерів, за тиждень наступу ЗСУ фактично розгромлено батальйон «Пятнашка» та 488-й мотострілковий полк рф. Також сильно зменшилася чисельність 810-ої бригади морської піхоти рф.

На Курщину росіяни перекинули велику кількість військ з інших напрямків, у тому числі з Куп'янського, Покровського, Запорізького та Бахмутського.

Нагадаємо, експертка НАТО назвала п’ять цілей наступу ЗСУ у курській області рф.

92

Читайте нас у Facebook