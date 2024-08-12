Обличчя краще не чухати: поліцейський розповів, як патрульні розпізнають, що водій каже неправду

Нерідко після ДТП або інших напружених ситуацій на дорозі водії під час спілкування з поліцією намагаються представити події у вигідному для себе світлі.

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Закон цього не забороняє, але якщо патрульний зрозуміє, що керманич водить його за ніс, то це може призвести до конфлікту, пише профільне видання.

Справа в тому, що у досвідчених інспекторів давно «нюх на брехню», вони її розпізнають за низкою ознак.

Що це за ознаки?

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1. Невідповідність вербальної та невербальної комунікації

Якщо жести і міміка водія не збігаються з його промовою, це може свідчити про те, що він намагається ввести співрозмовника в оману.

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2. Надлишкові деталі в розповіді, прагнення змінити тему

Несуттєві відомості та подробиці можуть свідчити про спробу заплутати й обдурити поліцейського.

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3. Суперечливі заяви

Якщо під час розмови водій спершу говорить одне, а потім — інше, це може свідчити про наявність брехні в його словах.

4. Чухання обличчя або інших частин тіла

Типова ознака в разі неврозності або стресу, характерна для поведінки «непрофесійного» ошуканця.

5. Уникнення прямих відповідей

Якщо водій у відповідь на прямі запитання намагається відповідати ухильно, це може свідчити про спробу приховати правду.

6. Паузи перед відповідями

Занадто затяжні паузи перед відповіддю на запитання говорять про те, що водій вигадує неправдиву історію.

7. Підвищена нервозність або агресія

Занадто нетипова або навіть неадекватна для конкретної ситуації поведінка може вказувати на те, що водій відчайдушно хоче приховати якусь інформацію від правоохоронця.

Але коли досвідчені поліцейські починають підозрівати водія у тому, що він говорить неправду, вони можуть задіяти комплекс заходів і способів «розколоти» потенційного правопорушника. Причому далеко не завжди навіть перераховані ознаки працюють для визначення наявності або відсутності брехні. Адже кожен випадок є унікальним і підлягає окремому розгляду.

Раніше «ФАКТИ» писали також, водіям яких автівок найчастіше вручають повістки.

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