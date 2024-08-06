Біля Умані перекрили Одеську трасу у напрямку Києва: що стало причиною

У вівторок, 6 серпня, поблизу Умані на трасі М-05 Київ-Одеса сталася нова надзвичайна подія — там пішохідний міст обвалився і впав на проїжджу частину.

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Попередньо травмованих немає, повідомила у коментарі Суспільному речниця Головного управління Нацполіції області Зоя Вовк.

За словами речниці, автопригода сталася на 208 кілометрі автодороги.

«На місці працюють поліцейські. Попередньо відомо, що міст обвалився на проїжджу частину після зіткнення вантажівки з опорою», — розповіла вона.

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Інформація щодо травмованих не надходила, додала Зоя Вовк.

Рух автомобілів у напрямку Києва тимчасово перекрили. Поліцейські забезпечують рух у реверсному режимі.

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Рятувальників до ліквідації наслідків ДТП не залучали, розповіла речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій в Черкаській області Юлія Норовкова.

Також нагадаємо про інші небезпечні ДТП в Україні, які сталися увечері 5 серпня на Хмельниччині і вранці 6 серпня в Києві.

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Фото Суспільне

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