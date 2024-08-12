Репер YARMAK отримав бойову нагороду від Сирського і поспілкувався з жителями Курщини українською

Репер Олександр Ярмак (YARMAK), який став командиром підрозділу управління fpv-дронами й нищить ворогів, отримав бойову нагороду від головкома Олександра Сирського.

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Про це він розповів в Stories Instagram.

Захисник України показав фото відзнаки., яку отримав — це нагородний знак «Золотий хрест».

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При цьому співак зазначив, що він не женеться за якимись нагородами. Ярмак розповів, яке нині має звання та додав, що в нього немає мрій про кар'єру у війську.

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«Я роблю все для своєї країни не задля нагород чи відзнак. Я з першого дня не будував собі кар'єри і не бігав за званнями та посадами. Навпаки, х*рячив разом зі всіма солдатами і дослужився до за два з половиною роки аж до сержанта», — написав Ярмак.

«Тому мені бойова нагорода цінніша ніж будь-яка державна!» — наголосив військовий, який встав на захист України у лютому 2022 року.

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Також Ярмак додав, що має головну нагороду. На війні доля звела його з побратимами. І вони, підкреслив артист, заслуговують всіх найвищих нагород.

Зазначимо, що артист вирішив захищати Україну на початку повномасштабної війни, яку розв'язала росія. Ярмак пішов до військкомату, але його не взяли на фронт. Співаку відмовили, бо він не мав бойового досвіду. Втім, Олександр не захотів відсиджуватися вдома. Тому Ярмак знайшов можливість потрапити до ЗСУ. Спочатку співак був гранатометником.

Після цього артист отримав новий досвід. Він пройшов навчання та став аеророзвідником. А згодом очолив підрозділ управління дронами.

Також Сашко показав зустріч з жительками звільненою Курщини — виявляється, вони дуже добре розуміють українську мову в доброзичливо ставляться до наших воїнів.

Нагадаємо, що ще один артист, який приймав участь в боях у перші місяці війни, Тарас Тополя, впевнений, що обіцяний «Антитілами» концерт у звільненому від окупантів Криму обов'язково відбудеться, адже квитки на нього постійно розкуповуються.

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