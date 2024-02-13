В Україні, де триває загальна мобілізація, Telegram-канали окупантів поширюють інформацію про те, що в Івано-Франківській області жінкам, що перебувають у декретній відпустці, за 3 тисячі гривень пропонують «здавати» місцевих чоловіків працівникам ТЦК та СП. Такі повідомлення нібито почали приходити жителям області в месенджері WhatsApp. Про це пише Центр протидії дезінформації.

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«Насправді інформація, яку поширюють російські TG-канали, є фейковою. Мета цієї брехні — дискредитувати мобілізаційний процес, який триває відповідно до українського законодавства. Раніше російські пропагандисти також поширювали фейк про те, що Ощадбанк почав блокувати рахунки клієнтів через неявку до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», днями відомий політичний експерт розповів, які інформаційні кампанії запускає Кремль на фоні кадрових перестановок в Україні.

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